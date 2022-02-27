تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – باقة تطبيقات مهمة وألعاب مسلية وعروض مجانية لوقت محدود!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق Kaspersky Security Cloud لحمايتك أثناء الاتصال بالإنترنت

نحن الآن دائماً متصلون بالإنترنت ومن المهم للغاية أن تتوفر أداة على أجهزة الايفون والايباد الخاصة بنا من أجل حمايتنا من الهجمات الإلكترونية ومواقع التصيد والاحتيال وتحسين إعدادات الخصوصية لدينا وتنبيهنا إذا كانت هناك حاجة لتحسينها، أيضاً يقوم التطبيق بتنبيهك إذا تعرضت أي من حساباتك للاختراق لتغيير كلمة المرور وزيادة مستوى الأمان في تلك الحسابات. يوفر التطبيق كذلك خدمة VPN في بعض الدول.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق fogu Pro – خدمة VPN ومانع إعلانات

هو تطبيق يقدم خدمة VPN للتصفح الخفي للإنترنت ومنع التتبع والوصول إلى الخدمات المحجوبة وأيضاً يقدم ميزة منع الإعلانات المزعجة، يعمل على الايفون والايباد.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل وامكانية العثور على نتائج لمستخدمين قريبين منك .

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

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تطبيق Notion – أفضل تطبيق لتدوين الملاحظات بلا منازع!

تطبيقات تدوين الملاحظات وإعداد القوائم وتسجيل الخواطر الشخصية من التطبيقات الأساسية التي لا غنى عنها، ونحن هذه المرة نقدم لك تطبيق Notion الذي يمكنك الاستغناء به عن أي تطبيق آخر فهو يحتوي على مميزات رائعة من أجل تدوين الملاحظات وأكثر من أي تطبيق آخر، وهو مجاني أيضاً ومتوفر على الحاسوب والأندرويد ويتيح خاصية المزامنة مجاناً.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق تحرير للكتابة على الصور (يدعم العربية)

توجد الكثير من تطبيقات الكتابة على الصور للآيفون لكن القليل منها يدعم الكتابة باللغة العربية وبخطوط جميلة مثل تطبيق Tahrir. التطبيق يحتوي على العديد من الخطوط كما يدعم تنزيل الخطوط من الإنترنت وأدوات عديدة للتحكم بالخط وطريقة الكتابة والخلفية، الآن يعود من جديد مجاناً لفترة محدودة.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق CuteWeather – ويدجت الطقس المميز!

تطبيق CuteWeather هو التطبيق الجديدة للايفون التي تتيح إضافة ويدجت الطقس إلى الشاشة الرئيسية للايفون. الويدجت يحمل تصميم رائع ويعرض لك اسم المدينة وطقس اليوم وتوقعات الطقس خلال الأيام المقبلة، ويمكن تخصيص الويدجت كما تريد.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Widgetly لتخصيص الشاشة الرئيسية

هو أيضاً أحد التطبيقات الجديدة التي يمكنك الاعتماد عليها من أجل تخصيص الشاشة الرئيسية. التطبيق يتيح العديد من أنواع الويدجت المختلفة مثل: الوقت، بيانات الصحة، عداد الخطوات، الصور، وغيرها. مع خيارات كثيرة للتخصيص وتعديل الويدجت.

السعر : مجاني

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لعبة Pirate Battles – معارك بحرية!

مع لعبة Pirate Battles يمكنك أن تحقق حلمك وتصبح قرصاناً تخوض معارك بحرية. قم بتجهيز سفينتك وخص معارك تراعي قوانين فيزياء الماء الواقعية مع قراصنة آخرين واكتشف الجزر والكنوز.

السعر : مجانية