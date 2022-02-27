حبة فراولة عملاقة تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية

دخلت حبة فراولة عملاقة أنتجها مزارع بريطاني يدعى “أربييل شاهي”، موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعدما وصل وزنها ل289 غراماً لتكون أضخم حبة فراولة في العالم.

وقال المزارع البريطاني إنّ حبّة الفراولة نمت في شركة الفراولة العائلية الخاصة به في الفترة ما بين أواخر يناير وأوائل فبراير، وأشار إلى أنّها نمت ببطء لمدة 45 يوماً منذ إزهارها.

وفسر المزارع البريطاني النمو الضخم لهذه الحبة بالجو المعتدل الذي نمت فيه، وقال إنّ المحصول شهد نمو 4 حبات ضخمة كانت أقل وزناً منها بقليل.

يذكر أن حبة الفراولة العملاقة حطمت الرقم القياسي السابق المسجل باسم المزارع الياباني “كوجي ناكاوا”، الذي أنتج حبة فروالة في العام 2015 بوزن 250 غرام.

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