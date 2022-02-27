تطبيقات الأسبوع للاندرويد – مجموعة من أفضل التطبيقات العملية المفيدة لاستخداماتك!

أهلاً ومرحباً بكم معنا ومع عدد أسبوعي جديد من مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد. بالطبع وكما تعلمون، متجر جوجل بلاي يزخر بملايين التطبيقات التي يمكن الاستفادة منها في تسيير أمور حياتنا وأعمالنا اليومية بشكل لم يسبق له مثيل. فهناك العديد من أنواع التطبيقات التي لديها القدرة على مساعدتك في إنجاز أعمالك ووظائفك اليومية. ولكن نتيجة تعدد الخيارات، فقد تشعر بالارتباك قليلاً ولا تعلم ما هي التطبيقات التي تستحق أن تتواجد على هاتفك الأندرويد.

حسناً، لا داعي للقلق، فهذه هي وظيفتنا في “أخبار التطبيقات” أن نبحث من أجلكم عن أفضل التطبيقات المجانية والمدفوعة التي تستحق أن تتواجد على هاتفك والتي يمكنها مساعدتك في روتين حياتك. فقط تذكر متابعتنا يوم الأحد من كل أسبوع، وستجد في مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد العديد من الخيارات الرائعة. اسمحوا لنا ألا نطيل عليكم في المقدمة أكثر من ذلك وتعالوا بنا لنعرفكم على القائمة التي أعددناها من أجلكم.

المحفظ للقرآن – المصحف المعلم

التطبيق لا يزال في مرحلة مبركة من التطوير، لذا، من الممكن أن تواجهكم بعض المشاكل البسيطة أثناء استخدامه، ولكن يمكنكم الاعتماد على بفضل احتوائه على عدد كبير من الشيوخ والقراء بأصوات كثيرة ومختلفة لمساعدتك على حفظ القرآن الكريم وفهم تلاوته بشكل صحيح. الميزة الرائعة في التطبيق أنه يتيح لك القدرة على قراءة القرآن وأنت تسمع لكي تتمكن من حفظ الآيات بشكل أفضل.

السعر : مجاني

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Phone Call Recorder

تطبيق Phone Call Recorder هو تطبيق لتسجيل المالكات. فقط يجب أن تعرف أن شركة جوجل منعت أنظمة الأندرويد الحديثة من ميزة تسجيل المكالمات، لذا، إذا كنت تمتلك هاتف أندرويد يعمل بنظام أندرويد 11 أو 12، فعلى الأرجح هذا التطبيق لن يعمل معك بشكل صحيح. أما إذا كنت تمتلك هاتف أندرويد قديم، حسناً… حينها يمكننا القول أن فرصتك أفضل في الحصول على تسجيلات صوتية عالية الجودة من هذا التطبيق، خاصة وأن عدد المراجعات الإيجابية يشجع على تجربته.

السعر : مجاني

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Pro Mp3 player – Qamp

ربما أغلبكم يعرف بالفعل ما هو تطبيق Pro Mp3 Player، وهو عبارة عن مشغل موسيقى احترافي مدفوع الثمن – يمكنكم تحميله بشكل مجاني لفترة محدودة – يحتوي على 10 نطاقات مختلفة من مُعادل الإيكواليزر Equalizer لكي يساعدك على الحصول على أفضل مؤثرات صوتية عالية الجودة أثناء الاستماع إلى أغانيك المفضلة.

الأفضل من ذلك أنه يساعدك على تحرير المؤثرات بشكل يدوي أيضاً، لكي تتمكن من ضبط مستويات الجهيز الصوتي بشكل منفصل. ستجد كل ما تتمنى إيجاده في أي تطبيق مشغل موسيقى متواجد في هذا التطبيق الرائع، وبكل تأكيد ننصحكم بسرعة تجربته.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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Make Me Flawless

تطبيق Make Me Flawless هو تطبيق محرر صور مجاني سهل الاستخدام يتيح لك القدرة على تعديل وتحرير صورك بأشكال مختلفة وإضافة العديد من التأثيرات الاحترافية والمرشحات أو الكتابة عليها أو تغيير لونها ومعدلات سطوعها ونسب التباين والعديد من التعديلات والإعدادات الأخرى، هو في الأساس تطبيق كاميرا أيضاً في حال كنت تتساءل.

السعر : مجاني

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Note Recognition

ربما تنخدع في اسم التطبيق وتعتقد أنه تطبيق لتدوين الملاحظات، ولكنه في الحقيقة عكس ذلك تماماً. تطبيق Note Recognition هو تطبيق لتحويل الموسيقى إلى مخطوطات موسيقية مكتوبة لتحويل الموسيقى إلى ورقة موسيقية. يكتشف التطبيق تحليل النغمات والترددات. بالطبع التطبيق بلا أدنى فائدة لمعظمنا، ولكن إذا كنت من العازفين على الجيتار أو البيانو فبكل تأكيد ستكون سعيداً بالحصول على تطبيق مثل هذا لتحليل وتحويل موسيقاك إلى ورقة موسيقية.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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Network pro

تطبيق Network Pro هو تطبيق جديد على متجر جوجل بلاي يتيح لك القدرة على تحليل شبكة الإنترنت الخاصة بك ومعرفة مدى جودتها وسرعتها في التحميل والرفع وتقييم جودة وقوة الاتصال والكثير من المعايير الأخرى. يمكنك تشبيهه بتطبيق SpeedTest.

السعر : مجاني

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Photo Recovery

من اسمه ستعرف كل شيء عنه. تطبيق Photo Recovery هو تطبيق مخصص لاستعادة جميع الصور ومقاطع الفيديو المحذوفة من على هاتفك الأندرويد. التطبيق مجاني ولكن من المحتمل أنه يحتوي على فيضان من الإعلانات بالداخل. للأسف لا توجد العديد من المراجعات لكي نعرف كل شيء عنه. ولكن على كل حال التطبيق حجمه صغير جداً ولا يوجد أي مانع من تجربته.

السعر : مجاني

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hdo-player movies finder

تطبيق Hdo ليس تطبيق لتشغيل الفيديو فحسب، وإنما يساعدك أيضاً على البحث عن الأفلام والفيديو على الإنترنت. من خلاله يمكنك الحصول على معلومات خاصة بالأفلام والمسلسلات التلفزيونية وعن مشاهير السينما والتلفزيون. يساعدك أيضاً في الحصول على توصيات بما ينبغي الاستماع إليه أو مشاهدته. يمكنك تتبع الأفلام ومعرفة الأفلام التي لاقت إقبالاً واسعاً من الجمهور والتي حققت نجاحاً أكبر لكي تشاهدها. تطبيق بسيط وخفيف ولكنه يوفر مزايا رائعة وبشكل مجاني.

السعر : مجاني

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تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والبحث عن الزواج!

لماذا نأتي لكم بتطبيق دردشاتي ضمن مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد تتساءل؟ هذا لأنه من أشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات.

من مميزات التطبيق أيضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل. التطبيق يتميز أيضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور أو معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين. التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالإضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجاني

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Shadow Fight 3 – RPG fighting

لعبة Shadow Knight من أروع ألعاب الأكشن والحركة على متجر جوجل بلاي وهي من نوع ألعاب القتال والصراع للبقاء على قيد الحياة. ستواجه في هذه اللعبة العديد من المنافسين وستقضى بداخلها وقت رائع جداً.

السعر : مجاني