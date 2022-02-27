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جديد سبوتيفاي شاشة جديدة للسيارات

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رفعت شركة سبوتيفاي النقاب عن شاشة ذكية جديدة مخصصة للسيارات القديمة أطلقت عليها Car Thing.

وأشارت الشركة السويدية إلى الشاشة الجديدة مخصصة للسيارات القديمة التي غير قادرة على العمل بنظامي Car Play و Android Auto.

وقالت سبوتيفاي إنّ الشاشة الجديدة يتم وصلها بالهاتف الذكي، ومن ثم تربط بحساب المستخدم بسبوتيفاي، وأكدّت إمكانية تشغيل الموسيقى في السيارة من خلال 4 ميكرفونات عن طريق الأمر الصوتي Hi Spotify.

وأوضحت الشركة السويدية أنّ الشاشة لن تعمل إلّا في حال الاشتراك بخدمة Spotify Premium المدفوعة التي تصل قيمتها ل9.9 دولار أمريكي شهرياً.

يذكر أنّ سبوتيفاي ستوفر الشاشة الجديدة في الأسواق العالمية بسعرٍ يصل إلى 90 دولار أمريكي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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