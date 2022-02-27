فارس كرم يستعد للقيام بجولة في أمريكا

كشف الفنان اللبناني فارس كرم عن استعداده للقيام بجولة في أمريكا تمتد من 4 إلى 27 مارس القادم سيلتقي فيها الجالية العربية في أمريكا.

وسيبدأ الفنان اللبناني جولته يوم 4 مارس في مدينة دالاس، وفي 5 مارس سيحيي حفلاً فنياً في هيوستن، قبل أن ينتقل لديترويت يوم 11 مارس ليحيي حفلاً فيها، ليواصل بعدها إحياء حفلاته بحفل يوم 12 مارس في مدينة نيوجرسي، وحفل آخر في كليفلاند يوم 18 مارس، وحفل في لاس فيغاس يوم 19 مارس، قبل أن يختتم جولته بحفلين في أريزونا يوم 25 مارس، وأولاندو يوم 27 مارس.

من جهةٍ أخرى بدأ فارس كرم الترويج لأغنيته الجديدة “عموعدنا ولا شو” بعدما طرح التيرز الرسمي لها عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأغنية “عموعدنا ولا وشو” من كلمات حياة إسبر، وألحان فضل سليمان، وتوزيع عمر صباغ.

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