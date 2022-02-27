دينا الشربيني تشوق جمهورها لمسلسل “المشوار”

بدأت الفنانة المصرية دينا الشربيني الترويج لمسلسلها الرمضاني الجديد ” المشوار” من خلال نشرها لصورةً تجمعها بالفنان المصري محمد رمضان من كواليس العمل.

وعلّقت دينا على الصورة بالقول: الرفاق حائرون، يتساءلون، في جنون، المشوار ماذا يكون؟

وحظيت الصورة بتفاعلٍ كبيرٍ من عشاق النجمة المصرية الذين عبّروا عن شوقهم لمشاهدة مسلسلها الجديد.

ومسلسل “المشوار” من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين، وبطولة نخبة من نجوم الدراما المصرية أمثال، محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد كمال، صبري فواز، بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، وغيرهم.

يذكر أنّ دور السينما المصرية تعرض حالياً فيلم ” حامل اللقب” الذي لعبت فيه دينا الشربيني دور البطولة.

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