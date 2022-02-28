طفل “الغزالة الرايقة” ينضم لمسلسل جوقة عزيزة

انضم الطفل المصري محمد أسامة صاحب أغنية “الغزالة رايقة” لأسرة مسلسل جوقة عزيزة، الذي يتم تصويره في العاصمة السورية دمشق.

ونشر محمد أسامة صورًا عدة بعد وصوله لدمشق، وقال إنه يستعد لتصوير كليب ضمن أحداث المسلسل يجمعه بالفنانة السورية نسرين طافش، ووعد جمهوره ومتابعيه بأغنية مميزة ومفاجأة كبيرة.

وشارك الفنان السورية عدنان أبو الشامات صورةً من كواليس المسلسل تجمعه بالطفل المصري وعلّق عليها بالقول: “الغزالة رايقة”.

ويشهد مسلسل “جوقة عزيزة” الذي سيتم عرضه في المارثون الرمضاني تقديم الفنانة المصرية نسرين طافش أغنيات عدة، بالإضافة لمفاجأة كبيرة تتمثل في تقديم الفنان سلوم حداد أولى أغنياته.

يذكر أن مسلسل “جوقة عزيزة” من تأليف خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحاق، وإنتاج جولدن لاين، وبطولة نخبة من نجوم الدراما السورية أمثال، سلوم حداد، نسرين طافش، عدنان أبو الشامات، أيمن رضا، هبة نور، خالد القيش، يزين السيد، حسام تحسين بيك، يحيى بيازي، وغيرهم.

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