تويتر يتيح للمستخدمين إضافة التحذيرات لتغريداتهم.. لمرة واحدة

أطلقت شركة تويتر ميزة جديدة تتيح المجال للمستخدمين التحذير عن وجود محتوى حساس في الصور ومقاطع الفيديو التي يقومون بتغريدها، ولمرة واحدة.

ومن خلال الميزة الجديدة سيكون المستخدمون قادرين على وضع إشارة على التغريدة التي ينشرونها لإخفاء المحتوى الذي تعرضهم، وبالتالي سيكون بإمكان المتابعين مشاهدة التغريدة أو تجاهلها.

وقالت تويتر إن الميزة الجديدة ستكون متاحة لمستخدمي نظام التشغيل Android، وIOS بالإضافة لموقع الويب.

ولتفعيل الميزة الجديدة؛ يجب أن يقوم المستخدم بالنقر فوق رمز العلم الذي يظهر أثناء تحرير الصورة أو مقطع الفيديو الذي أرفقه، ومن ثم تحديد خيار من الخيارات التالية، العري، العنف، والحساسية، ليتم إخفاء الصور ومقاطع الفيديو المرفقة مع التغريدة.

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