تقرير – أهم التحسينات المتوقعة لساعة ابل في عام 2022

ساعة ابل الجيل السابع أتت بتحسينات مهمة مثل تكبير حجم الشاشة لتصبح بقياس 41 و 45 مليمتر وحواف أقل للشاشة مما سبق. والآن، تفيد وكالة بلومبيرج أن عام 2022 سوف يشهد تطوراً كبيراً في ساعة ابل.

بدايةً، سوف توقف ابل إنتاج وبيع الجيل الثالث من ساعتها الذكية لأنها أصبحت قديمة.

بدلاً من ذلك، سوف نشهد 3 إصدارات مختلفة من الساعة هي الجيل الثامن الجديد ونسخة مطورة من الإصدار الأرخص ثمناً SE بالإضافة إلى نسخة مقاومة للظروف البيئية المتطرفة والأحوال المناخية القاسية لأولئك الذين يعملون أو يمارسون رياضات معينة في هذه الأجواء.

وكالة بلومبيرج لا تتوقع إضافة “أي مستشعرات رئيسية جديدة” لساعة ابل هذا العام ، على الرغم من وجود احتمال أن تضيف ابل أخيرًا ميزة قياس درجة حرارة الجسم إلى الجهاز.

تتضمن التغييرات التي يمكننا توقعها بحسب ما ورد في تقرير بلومبيرج “تحديثات رئيسية لخولص تتبع النشاط” بالإضافة إلى تحسينات مستمرة في الأداء مع معالجات محسنة.

تعتبر ساعة ابل هي الساعة الذكية الأشهر عالمياً وبدلاً من الإصدار الواحد سوف تقدم ابل ثلاث إصدارات مختلفة لاستهداف شرائح أوسع من المستخدمين بفئات سعرية متباينة.