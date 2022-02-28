تحفة فريدة من نوعها – شركة ون بلس تُطلق هاتف OnePlus 10 Pro باللون الأبيض

أطلقت مؤخراً شركة ون بلس – OnePlus هاتفها الرائد OnePlus 10 Pro باللون الأبيض وسيتم بيع هذا الطراز جنباً إلى جنب مع الطراز الأسود والأخضر في عدد من الأسواق المختلفة عندما يحين موعد الإطلاق العالمي.

للأسف الشديد هاتف OnePlus 10 Pro ليس متاحاً في أي منطقة الآن منذ أن تم إطلاقه بشكل رسمي، ولكنه متاح فقط في موطن الشركة الرئيسي، الصين، منذ يناير الماضي.

إليكم لمحة على تحفة ون بلس الجديدة باللون الأبيض وأبرز وأهم مواصفات الهاتف بالتفصيل. أولاً وقبل أي شيء، سيتوفر الهاتف بذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

هذا الطراز متاح للبيع في الصين بمبلغ وقدره 5799 يوان صيني، أي ما يعادل 917$ دولار أمريكي تقريباً. وسيتوفر الطراز الأبيض من هاتف OnePlus 10 Pro ابتداءً من شهر مارس في الصين وهو متاح للطلب المُسبق من قِبل بعض مواقع البيع الإلكتروني عبر الإنترنت.

مواصفات هاتف OnePlus 10 Pro

في حال فاتك يوم الإطلاق ولم تتعرف على مواصفات الهاتف بالتفاصيل، فإليك بعض من أهم وأبرز مواصفاته الرئيسية. يحتوي الهاتف على شاشة AMOLED بتقنية LTPO 2.0 التي تسمح بمعدلات تحديث منخفض يبدأ من 1Hz وحتى 120Hz بناءً على نوع المحتوى، وذلك من أجل تقليل استهلاك الطاقة.

شاشة الهاتف عبارة عن لوحة عرض منحنية قياس 6.68 بوصة بتصميم الفتحة المثقوبة المتواجدة أعلى يسار الشاشة من أجل إيواء كاميرا بدقة 32 ميجابكسل من أجل الصور الشخصية ومكالمات الفيديو. الشاشة تعمل بدقة +QHD بمعدل تحديث 120Hz.

أما بالنسبة للكاميرا الخلفية، فتمتاز بمستشعر Sony IMX766 بدقة 50 ميجابكسل مدعوم بنظام التثبيت البصري OIS المقاومة للاهتزازات الجانبية، جنباً إلى جنب مع عدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل بزاوية رؤية مجالها 150 درجة، وعدسة تقريب بدقة 8 ميجابكسل مدعومة أيضاً بنظام التثبيت البصري OIS.

يتم تشغيل هذا المفترس بواسطة بطارية عملاقة سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 80 وات والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 وات والشحن اللاسلكي العكسي.

شاشة الهاتف مزودة بمستشعر لبصمات الأصابع من أجل إلغاء تأمين قبل الهاتف. المسؤول عن إدارة النظام والتعامل مع جميع المهام معالج كوالكم الجديد كلياً Snapdragon 8 Gen 1 SoC مقترناً بذاكرة وصول عشوائي من النوع LPDDR5 وذاكرة تخزين UFS 3.1 عالية السرعة.