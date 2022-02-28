أنجلينا جولي قلقة من الحرب الروسية الأوكرانية

عبّرت الفنانة العالمية أنجلينا جولي عن قلقها من الحرب الدائرة في أوكرانيا، وأكدت، من خلال منشورٍ على حسابها الرسمي في انستغرام؛ عملها مع زملائها في مفوضية اللاجئين، على توفير الحماية الأساسية، وحقوق النازحين.

وأشارت إلى أن التقارير أكدت فرار العديد من الأوكرانيين من منازلهم؛ بحثًا عن أماكن آمنة منذ بدء الحرب الروسية على بلادهم.

وأعادت الفنانة العالمية نشر البيان الخاص بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والذي عبّر عن حالة القلق من الوضع السريع التدهور منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأشار البيان إلى خطورة عواقب الحرب على الإنسان، وأكد عدم وجود منتصر في الحرب، وإنما ضياع أعداد لا تحصى من أرواح البشر.

يُذكر أن المفوضية طلبت من الدول المجاورة لأوكرانيا فتح الحدود، وتسهيل عملها لدعم الجهود الإنسانية التي تقوم بها، والاستجابة لحالات النزوح القسري.

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