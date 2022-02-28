سامسونغ تطلق الجيل الثاني من أجهزة غالاكسي بوك

كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية، خلال مشاركة في معرض MWC2022 المقام في مدينة برشلونة الإسبانية؛ عن الجيل الثاني من أجهزة غالاكسي بوك.

وعرف الجيل الثاني إضافة مجموعة من التحسينات على مستوى القلم، والمعالجات والألوان.

وضمّت السلسلة ثلاثة أجهزة هي Galaxy Book 2 Pro 360، Galaxy Book 2Pro، وGalaxy Book 2 360.

وتتميز الأجهزة الجديدة بقدرتها على العمل بشكل سلس مع نظام التشغيل Windows 11 بفضل معالجات الجيل الحادي عشر Core i7، وCore i5 الموجودة فيها.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية الأجهزة بشاشات AMOLED مقاس 13 بوصة، وأخرى بمقاس 15 بوصة في نسخ Pro.

وعمدت سامسونغ لتطوير كاميرات أجهزتها لتدعم دقة 1,080 ميغا بيكسل عوضًا عن 720 ميغا بيكسل في النسخ السابقة.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة الكورية الجنوبية ستوفر الأجهزة الجديدة في الأسواق العالمية بدءًا من مارس القادم بأسعار تتراوح ما بين 350 و1,050 دولارًا.

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