آيتن عامر تعود للكوميديا من بوابة مسلسل ” مكتوب عليا”

أكدت الفنانة المصرية آيتن عامر عودتها للكوميديا، من خلال الشخصية التي ستلعبها في مسلسل “مكتوب عليا” المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم.

وروّجت الفنانة المصرية لمسلسلها الجديد من خلال منشور نشرته على حسابها في انستغرام، أكدت من خلاله لعبها دور كوميدي فيه، حيث ستجسد شخصية ابنة خالة أكرم حسني، التي تمر بمجموعة كبيرة من المواقف الكوميدية.

وأشارت آيتن عامر إلى أن دورها في المسلسل مغاير للأدوار التي لعبتها في السابق، وأنها تحرص على عدم تكرار نفسها.

ومسلسل “مكتوب عليا” من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وبطولة نخبة من نجوم الدراما المصرية أمثال عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، محمد طعمية، أسامة عبد الله، حنان سليمان، وهنادي مهنا.

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