شيرين تستعد للقاء جمهورها في الكويت

بدأت الفنانة المصرية شيرين الترويج لحفلها الجديد، الذي ستحييه في الكويت يوم 11 مارس القادم.

وقالت الفنانة المصرية في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في تويتر: “جاهزين يا أهل الكويت؟”، وعبّرت عن شوقها للقاء الشعب الكويتي الذواق، وأرفقت مع التغريدة بوستر الحفل وطريقة حجز التذاكر.

وكانت شيرين قد هنّأت الشعب الكويتي بمناسبة اليوم الوطني الذي صادف يوم 25 فبراير، من خلال تغريدة نشرتها على تويتر تمنّت من خلالها دوام الأمن والأمان في الكويت.

يُذكر أنّ الفنانة المصرية أطلقت مؤخراً على قناتها الرسمية في موقع يوتيوب فيديو كليب أغنية “وبحلفلك”، وأغنية “وبحلفلك” من كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمد أنور.

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