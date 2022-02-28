Oppo Pad – أوبو تُطلق أول تابلت بمعالج Snapdragon 870 وأندرويد 11

تماماً كما كنا نتوقع على مدار الأسابيع القليلة الماضية، فقد أطلقت العلامة التجارية الصينية الصاعدة تابلت Oppo Pad وهو أول حاسوب لوحي يحمل شعار علامتها التجارية.

أوبو لم تُعلن عن تابلت Oppo Pad أثناء حدث إطلاق سلسلة Oppo Find X5 ولكنها أعلنت عنه فيما بعد، بالإضافة إلى ذلك، سيكون التابلت الجديد متوفر بشكل محدود للغاية.

يبدو أن التابلت الجديد لن يكون متوفراً إلا في موطن الشركة الرئيسي فقط، الصين، وعلى الرغم من أننا كنا ننتظره طوال الأسابيع الماضية، وإطلاقه كان أمر متوقع للغاية، إلا أن توفره المحدود أصبح يشكل عائق أمام أغلب المستخدمين من حيث القدرة على شرائه.

على كل حال، من الجيد رؤية العديد من الشركات الصينية تتجه إلى قطاع الحواسيب المحمولة هذه الأيام. ولكن بالطبع الشركة الوحيدة التي تبتلع هذا السوق بأكمله هي شركة آبل بفضل نجاح حواسيبها اللوحية، ثم تليها شركة سامسونج التي توفر أفضل الحواسيب اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد حتى الآن.

تابلت Oppo Pad تابلت قوي جداً من حيث الأداء

قررت أوبو أن تصنع أول تابلت لها، ولكنها أصرت على أن يكون تابلت قوي جداً من حيث الأداء. ولكن في الوقت الحالي لسنا متأكدين مما إذا كان التابلت يتمتع بتصميم معدني فقط أم ممزوج بالزجاج.

في كلتا الحالتين، نحن نتمنى أن يكون بهيكل مصنوع من خامات عالية الجودة. يحتوي Oppo Pad على جوانب مسطحة من جميع الجهات، بما في ذلك من الأمام والخلف.

بالإضافة إلى الحاسوب اللوحي، فقد أطلقت الشركة أيضاً قلم Oppo Pencil والذي يدعم الضغط بمعدل 5 جرام وزاوية ميل تتراوح من 0~60 درجة. يدعم القلم بروتوكول يُعرف باسم USI وهو أول قلم تجاري يدعم هذا البروتوكول، ومع ذلك، فلا يوجد تفاصيل كثيرة عن هذا الأمر.

يدعم القلم حساسية اللمس بمعدل 4096 ويتم شحنه لاسلكياً بمجرد ربطه بالجهاز اللوحي. بالإضافة إلى كل ذلك، فقد تم الإعلان عن لوحة المفاتيح المغناطيسية الذكية التي تأتي مع مسند مخصص لها.

التابلت مدعوم بمعالج Snapdragon 870 SoC

يتمتع التابلت بحواف نحيفة للغاية. وتحت الغطاء، المسؤول عن تشغيل الجهاز معالج Snapdragon 870 SoC والذي يعتبر من أفضل وأقوى شرائح شركة كوالكم الذي يستهدف الفئة الأعلى من المتوسطة.

يتم إقران المعالج بذاكرة وصول عشوائي (رامات) بسعة 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت من النوع LPDDR4X وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت على التوالي من النوع UFS 3.1 عالية السرعة.

يعمل التابلت بواجهة ColorOS 12 المستندة على نظام أندرويد 11 ويأتي مدعوماً بواسطة بطارية سعتها 8360 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات. يحتوي الجهاز على كاميرا خلفية 13 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

Oppo Pad هو في الأساسي عبارة عن لوحة عرض 11 بوصة بدقة 2560×1600 بكسل بمعدل تحديث 120Hz وذروة سطوع تبلغ 480 نقطة ضوئية.

الجهاز اللوحي مدعوم بأربعة مكبرات صوتية تدعم تقنية Dolby Atmos، ويدعم الجهاز تقنية بلوتوث 5.1 ويحتوي على منفذ USB-C وتبلغ أبعاده 163.8×252.2x 6.99 مم ومتوفر باللون الأسود والفضي ويزن 510 جرام، ويبلغ سعره 363$ دولار أمريكي.