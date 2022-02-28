تشهد الطلبات المُسبقة على سلسلة Galaxy S22 مشكلة تأخير في التسليم!

من الوضع أن هواتف سلسلة سامسونج الجديدة تواجه إقبال شديد من قِبل المشتريين، ولكن الأمر لا يقتصر على الهواتف الذكية الجديدة فحسب، وإنما حتى سلسلة حواسيب Galaxy Tap S8 تواجه أيضاً إقبال شديد من العملاء.

تلقت هذه الأجهزة كم هائل من الطلبات المُسبقة في عدد مختلف من البلدان في جميع أنحاء العالم، ويُقال أن الشركة ملزمة بتسليم ضعف عدد الطلبات المُسبقة التي شهدتها سلسلة هواتف Galaxy S21 العام الماضي.

من الواضح أن كمية الطلبات الأكبر تسبب في تأخير وصولها إلى العملاء في المواعيد المناسبة، حيث أبلغ عدداً من المشتريين أنهم مُطرين على الانتظار شهوراً حتى يتمكنوا من الحصول على أجهزتهم التي طلبوها.

خلال الأسبوع الماضي علمنا بالفعل أن سامسونج تواجه ضغط كبير على أجهزتها اللوحية الثلاثة في الولايات المتحدة الأمريكية لدرجة أنها علقت الطلب المُسبق على جهازين منهما بشكل مؤقت.

وبناءً على التقارير الأخيرة، يبدو أن شركة سامسونج ستتأخر لفترة زمنية قد تتراوح من شهرين إلى ثلاثة أشهر قبل أن تتمكن من تسليم بعض خيارات التخزين والألوان من سلسلة Galaxy S22 إلى العملاء.

يُقال أن شركة سامسونج ضاعفت الإنتاج بنسبة 20% تقريباً، ولكن يبدو أن هذه النسبة ليست كافية لسد احتياجات السوق من سلسلة هواتفها الجديدة، وكذلك من أجل حواسيبها اللوحية.

الأسوأ من ذلك، أن هناك بعض العملاء الذين أبلغوا عن تأخير بشكل مبالغ فيه في تسليم الشحنات عن مواعيدها الصحيحة، ومعظم المشتريين دفعوا بالفعل الثمن الكامل للأجهزة. لذا، نحن أمام مشكلة عجز في توفير الطلبيات ومشكلة أخرى في شحنها وتسليمها إلى العملاء.

ولكن لننظر إلى الجانب المُشرق، يُقال أن هناك الملايين من المستخدمين الذين حصلوا بالفعل على طلباتهم المُسبقة وتسلموا إما أجهزة Galaxy Tap S8 أو Galaxy S22 التي طلبوها في مواعيدها دون أي مشاكل.

ولكن ليس الجميع محظوظون، بالتأكيد سيتعين على بعضهم الأخر الانتظار لعدة أسابيع إضافية – أو ربما أشهر حتى يضعوا أيديهم على أجهزتهم التي طلبوها.

كان من الأفضل أن تتجهز سامسونج بشكل أفضل

في الحقيقة، شركة التكنولوجيا العملاقة كانت تتوقع زيادة الطلب المرتفع على سلسلة Galaxy S22، ولهذا السبب اتخذت قرارها بزيادة حصيلة الإنتاج لها، ولكن يبدوا أن هذا لم يكف كافياً لسد احتياجات السوق.

ربما المشكلة الرئيسية وراء التأخير يرجع لحقيقة مشكلة أزمة نقص رقائق أشباه الموصلات التي تواجه قطاع الصناعة منذ جائحة كورونا، ولكن كان من المفترض على سامسونج أن تتجهز بشكل أفضل لمثل هذا الموقف، خاصة وأننا نتحدث هنا عن أفضل أجهزة الشركة الكورية على الإطلاق.

على كل حال، هذه أخبار جيدة للغاية لشركة سامسونج، ويبدو أن هاتف Galaxy S22 Ultra يشهد إقبال هائل من قِبل المشتريين ويتم بيعه في السوق مثل الكعك الساخن في فصل الشتاء. ربما هذا يرجع لحقيقة أن الهاتف الجديد أصبح مزيجاً يجمع بين نكهة Galaxy Note وتصميم Galaxy S في نفس الوقت.