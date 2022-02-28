مجلة ماجد.. 43 عاماً من الإبداع والتميز

يصادف اليوم 28 فبراير الذكرى السنوية 43 لولادة مجلة ماجد المخصصة للأطفال من سِن 7 إلى 14 عاماً، والتي حظيت بشعبية كبيرة في كافة أنحاء الوطن العربي.

صدر العدد الأول من هذه المجلة يوم الأربعاء 28 فبراير 1979 كملحق مجاني مع صحيفة الاتحاد، ومن خلاله تعرّف الأطفال على شخصية ماجد، الذي أصبح رفيق دربهم طوال تلك السنوات.

وكانت مجلة ماجد تصدر مرّة واحدة أسبوعياً، واستمرت على هذا المنوال حتى نهاية العام 2019، قبل أن تتحول من بداية العام 2020 لمجلة شهرية.

وعرفت المجلة منذ عددها الأولى مجموعة من الشخصيات أمثال ماجد عاشق المغامرات والاكتشافات، كسلان الذي كان يرسم الابتسامة على وجه القراء من خلال مغامراته مع أخيه نشيط، بالإضافة إلى زكية عاشقة العلوم، وفريق البحث الجنائي بقيادة النقيب خلفان، والمساعد فهمان، والملازم مريم، بالإضافة إلى موزة الحبوبة وأخوها راشد.

ويُعد أحمد عمر أول رئيس تحرير للمجلة، وكان يظهر فيها من خلال شخصية ماجد.

وتميزت المجلة بمجموعة الأهداف التي سارت عليها كتعزيز الهوية الوطنية والانتماء، ونشر العلم والمعرفة في صفوف الأطفال.

ولمواكبة التكنولوجيا قامت إدارة المجلة بإطلاق موقع إلكتروني عام 2009 لتسهيل التواصل مع القراء، وفي العام 2015 تم تدشين قناة ماجد، بالإضافة لتطبيق خاص بالمجلة.

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