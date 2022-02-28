لهذا السبب لن نرى تطبيق انستقرام على الايباد قريباً!

جهاز الايباد هو أكثر الأجهزة اللوحية انتشاراً حول العالم رغم ذلك يظل الجهاز مفتقداً لبعض التطبيقات الأصلية الهامة مثل تطبيق واتس اب للمراسلة الفورية أو تطبيق انستقرام الخاص بمشاركة الصور ومقاطع الفيديو القصيرة.

مدير انستقرام رد على تويتر عن أسباب عدم توفر تطبيق انستقرام على الايباد، وأفاد أن الكثير من المستخدمين يتسألون عن ذلك إلا أن الإقبال فعلياً على التطبيق ضعيف من الأجهزة اللوحية ولا يشجع على تطوير تطبيق مستقل على الايباد.

وأضاف آدم موسيري الذي يترأس إدارة انستقرام أن حجم الطلب على التطبيق المستقل للايباد يظل محدوداً ولا يرتقي لدرجة تخصيص تطبيق مستقل على حد تعبيره.

يأتي ذلك بينما يُقدر عدد مستخدمي الايباد بمئات الملايين مع مبيعات سنوية بعشرات الملايين بحسب إحصاءات رسمية من ابل.

بطريقة دبلوماسية أضاف مدير انستقرام أن شركته تأمل في وقت ما تطوير تطبيق مستقل للايباد، إلا أن ذلك غير متاح حالياً وأن الشركة منشغلة الآن وتعمل على مشاريع أخرى ما يعني ضمنياً أن تطبيق انستقرام على الايباد ليس على قائمة أولويات الشركة في الوقت الحالي.

بسبب افتقار جهاز الايباد إلى تطبيق رسمي لمنصة انستقرام، يمكن للمستخدمين تنزيل تطبيق الايفون واستخدامه في الوضع الأفقي Landscape وذلك يتيحه نظام iPadOS 15، كما بإمكانهم الوصول للمنصو منوخلال متصفح سفاري أو غيره من متصفحات الإنترنت وتجربة نسخة الويب من انستقرام رغم ذلك يظل البعض يفضل استخدام تطبيق مستقل كتويتر وفيسبوك وتيك توك وتيليجرام وغيرهم.