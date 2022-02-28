النخالية المبرقشة.. فطور تظهر على الجسم لهذه الأسباب

عرّفت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض الجلدية النخالية المبقرشة (السعفة المبرقشة)، بمرض جلدي تسببه فطيرات الخميرة وتظهر آثاره على الصدر، الرقبة، والذراعين.

وقالت الرابطة إنّ هذا المرض لا يعدي، وأكدت وجود مجموعة من الأعراض التي تدل عليه بظهور بقع صغيرة بيضاوية أو مستديرة على الجلد، والتي تنمو في أنحاء متفرقة منه.

وحددت الرابطة الألمانية أسباب الإصابة بهذا المرض بضعف المناعة، العوامل الوراثية، المناخ الدافئ والرطب، بالإضافة لزيادة إفراز العرق، واستخدام زيوت وأدوات تجميل تقوم بسد مسامات الجلد.

ولعلاج هذا المرض يتم استخدام الأدوية التي تحتوي على مواد فعالة، تقتل الفطريات.

يُذكر أنّ علاج هذا المرض يستمر لعدّة أشهر، وفي بعض الحالات قد تعود للظهور مجدداً.

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