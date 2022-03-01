كلبة زوجين كنديين تلد جروا نادرا أخضر اللون

كشف زوجان يعيشان في كندا أن كلبتهما البولدوج التي يملكانها، والبالغة من العمر ثلاث سنوات، أنجبت ثمانية كلاب، أحدها ولد مصبوغًا باللون الأخضر.

وقال الزوجان تريفور وأودرا موشر، اللذان يقيمان في ميدل ساكفيل، إن كلبتهما، فريا، ولدت أول سبعة من كلابها، لكن أثناء قيامهما بتنظيفها، بدأت في المخاض مرة أخرى، وأنجبت جروًا ثامنًا، كان مغطى بكيس أسود، على عكس الأكياس الشفافة لبقية الكلاب الوليدة.

قال الزوجان إنهما كانا يخشيان في البداية أن يكون الجرو قد ولد ميتًا، لكنهما سارعا لتنظيف الكلب المولود حديثًا عندما بدأ في التحرك.

وأضافا: “بدأنا في تجفيفه ولاحظنا أنه كان أخضر اللون، وعلى الفور اعتقدنا مرة أخرى أن هناك شيئًا خاطئًا. لذلك بحثنا في غوغل عن ” جرو أخضر ، ما هو الخطأ “، ويبدو أنه أمر نادر جدًا وقد حدث ذلك مرات عدة حول العالم.

يُعتقد أن اللون النادر ، الذي تم توثيقه من قبل، ناتج عن تلامس الأجنة ذات الألوان الفاتحة مع الصبغات الخضراء والصفراء أثناء وجودها في الرحم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية