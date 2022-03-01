شحن الايفون – ماذا ينتظرنا بعد منفذ Lightning ؟

لقد مضت نحو عشر سنوات على إعلان ابل عن منفذ Lightning كمنفذ شحن “عصري” للايفون، كان ذلك تحديداً عام 2012 مع الإعلان عن هاتف ايفون 5.

منذ ايفون 5 ومنفذ Lightning متواجد على كافة هواتف الايفون وإصداراته كل عام، لكن هل حان الوقت لحلول جديدة للشحن ونقل البيانات وإضافة منفذ جديد بخلافه بعد عقد من الزمان؟

منفذ Lightning موجود في هواتف الايفون منذ 10 سنوات وكان معدل التطوير في سرعات الشحن محدود للغاية مقارنة بهواتف الأندرويد التي انتقلت خلال السنوات الأخيرة إلى منفذ USB C.

يتوقع أغلب المحللين أن ابل لن تعتمد على منفذ USB C في المستقبل وإنما ستتجه إلى خيار من اثنين: إما التحول إلى منفذ USB C – وإن كانت خطوة متأخرة للغاية – أو إلغاء كافة منافذ الشحن والتحول مباشرة إلى الشحن اللاسلكي.

حالياً تواجه ابل ضغوطات كبيرة من مؤسسات دولية كالمفوضية الأوروبية التي تدعو إلى توحيد كافة منافذ الشحن في الأجهزة الذكية تقليلاً للمخلفات التقنية وحفاظاً على البيئة، وبالطبع الحديث هنا عن منافذ USB C كمنفذ موحد لكافة الأجهزة.

أشهر المحللين المهتمين بشئون ابل Ming-Chi Kuo كان قد توقع سابقاً أن يتم إزالة منفذ Lightning ابتداءً من هواتف ايفون 13 إلا أن ذلك لم يحدث، لذا هناك توقع راجح بشكل كبير أن يحدث “تغيير ما” في هواتف ايفون 14.

مع هواتف ايفون 12 التي أعلنت عنها ابل عام 2020 شاهدنا تقنية MagSafe للشحن اللاسلكي والتي تجعل الشواحن المتوافقة – وكذلك الملحقات – تلتصق مغناطيسياً بالايفون لكن سرعة الشحن التي تقدمها تلك التقنية لا زالت بطيئة ودون المستوى المطلوب وأقل كقاءة مقارنة بالشواحن السلكية التقليدية.

أياً كان ما تود ابل فعله مع هواتف ايفون 14، فقد بات من غير المقبول الاستمرار في الاعتماد على منفذ Lightning رغم وجود بدائل أفضل.