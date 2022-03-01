Galaxy S22 Ultra – سامسونج تعمل على حل لإصلاح المشكلة المتعلقة بأداء Exynos 2200!

لقد وعدت سامسونج مستخدمي Samsung Galaxy S22 Ultra بالحصول على حل للمشكلة المتعلقة بأداء معالج Exynos 2200 خلال أقرب وقت ممكن.

يبدو أن النموذج الوحيد الذي واجه بعض المشاكل مؤخراً هو نموذج Exynos 2200 من هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra وهذا ما تم وصفه من قِبل العديد من المستخدمين.

حل لمشكلة أداء Galaxy S22 Ultra قادم خلال وقت قريب

هذه المعلومات صادرة من Max Jambor أحدي المُسربين المشهورين على موقع تويتر والموثوقين في جلب أخبار صادقة وصحيحة والذي أكد في تغريدته أن شركة سامسونج لا تعمل فقط على التحديث ولكنها تحاول التعجيل به لإطلاقه خلال وقت قريب جداً.

للأسف، لا نعرف ما بالضبط ما هي مشكلة نموذج Exynos 2200 من هاتف Samsung Galaxy S22 ولكن العديد من المصادر أبلغت عن وجود مشكلة متعلقة بأداء الهاتف وأحد هؤلاء المستخدمين هو Adam Conway الذي شارك تجربته على موقع تويتر.

بالنظر إلى أن هاتف Galaxy S22 Ultra بمثابة جوهرة تاج شركة سامسونج والذي من المفترض ألا يكون أفضل هاتف في عائلة Galaxy S22 فحسب، وإنما من المفترض أن يكون أفضل هاتف أندرويد على الإطلاق، ومع ذلك هذه المشاكل بمثابة خيبة أمل كبيرة لشركة سامسونج قبل أن تكون للمستخدمين.

كنا نتوقع أن يكون هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra خالياً تماماً من أي عيوب، وهو بالفعل كذلك، ولكن فقط النموذج المُنعم بشريحة كوالكم المتطورة Snapdragon 8 Gen 1 التي وصلت إلى كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية.

ولكن في نفس الوقت، من المفترض أيضاً ألا يواجه نموذج Exynos 2200 من الهاتف أية مشاكل على الإطلاق لأن هذا هو ما تتعهد به سامسونج لمستخدميها وعشاق العلامة التجارية الرائدة.

على كل حال، ردت شركة سامسونج على هذه المشكلة قائلة بأنها على دراية بهذه المشكلة بالفعل وأكدت على أنها تعمل على حل سريع في أقرب وقت ممكن لأنها تعتبر أن الجودة هي أهم أولوياتها الرئيسية عندما يتعلق الأمر بمنتجاتها الرئيسية.

سيتم إصلاح مشكلة الشاشة أيضاً

في الحقيقة، لسنا متأكدين من أي شيء ولا نستطيع الجزم بأي شيء لأننا لا نعلم كل التفاصيل، ولكن يبدو أن سامسونج تعمل أيضاً على حل لمشكلة الشاشة التي واجهت بعض مستخدمي هاتف Galaxy S22 Ultra.

على كل حال، يبدو أن نموذج Snapdragon 8 Gen 1 لا يعاني من أي مشاكل في الأداء، على الأقل في الوقت الحالي. حيث يُقال أن درجة حرارته ترتفع بعض الشيء عندما يتم الضغط عليه بشكل مُكثف، ولكن من المفترض ألا تشكل الحرارة مصدر قلق للمستخدمين وأن الأمر طبيعي وعلى ما يرام، خاصة وأن أداء الهاتف مستقر ولا يتأثر سلباً.