لشحن بطاريتك خلال 15 دقيقة – أوبو تقترب من إطلاق تقنية شحن جديدة بقدرة 150 وات

أعلنت شركة أوبو خلال مؤتمر MWC المنعقد في كتالونيا بمدينة برشلونة بإسبانيا عند الجيل الجديد – أو يمكنك القول الإصدار الجديد – من تقنية الشحن فائقة السرعة SuperVOOC والتي تعمل بسرعة 150 وات، جنباً إلى جنب مع تقنية تعزيز صحة البطارية التي أطلقت عليها الشركة اسم BHE اختصاراً لعبارة Battery Health Engine.

الغرض من تقنية BHE التأكد من أن بطارية هاتفك قادر على الاحتفاظ بنسبة تزيد عن 80% من خلاياها الداخلية حتى وبعد اكتمال 1600 دورة شحن، وصرحت أوبو في كلمتها بالمؤتمر بأن هذه التقنية الجديدة تضاعف معيار صناعة وسلامة حالة البطارية.

تقنية شحن جديدة من أوبو بقوة 150 وات تعتمد على الشحن المباشر باستخدام مضختين

الأمر المثير للإعجاب أن الإصدار الجديد من تقنية شحن SuperVOOC الذي نتحدث عنه الآن بقوة 150 وات يعتمد على نظام الشحن المباشر باستخدام مضختين مختلفتين للشحن والتي تعمل كل منهما بقدرة 20 فولت / 7.5 أمبير.

بعبارة أبسط، هذا يعني أن تقنية الشحن الجديدة لديها القدرة على شحن بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة بنسبة 50% تقريباً في أقل من 5 دقائق. بينما يستغرق الشحن الكامل بنسبة 100% فترة زمنية تصل إلى 15 دقيقة.

هذا كله يعني أننا في المستقبل القريب سنكون قادرين على شحن البطارية من 0 وحتى 100% خلال تناول وجبة الغذاء وسنكون بعدها قادرين على الخروج من المنزل ببطارية ممتلئة.

تم الاعتماد على شاحن GaN المعروف باسم شاحن نيتريد الغاليوم

تقنية الشحن الجديدة بقدرة 150 وات وبالاعتماد على نظام BHE تستخدم نيتريد الغاليوم لتقليل حجم محول الشاحن المادي، وبالتالي يكون حجم محول الشحن بنفس حجم محول شحن 65 وات القياسي.

باختصار شديد، ستحصل على قابس التيار الكهربائي (محول شحن) بقوة 150 وات قياساته 58x57x30 مم وسوف يزن 172 جرام – بناءً على تصريح شركة أوبو.

وقد طرحت أوبو فكرة عمل تقنية BHE التي تستند على شريحة مدمجة مخصصة لإدارة البطارية والتي تشتمل على تقنيتين أخريين باسم Smart Battery Health و Battery Healing Technology.

هاتين التقنيتين مسؤولتان عن تحسين صحة البطارية وسلامتها ونظام عملها من خلال تحسين المكونات الداخلية وبرامج الإدارة الخاصة بها – كما توضح الشركة.

باختصار شديد وبعبارة أبسط، هذه التقنيات الحديثة ستحاول الحفاظ على خلايا الليثيوم داخل البطارية لضمان فترة عمرية أطول لها من الاستخدام ودورات الشحن. فهذه التقنيات المتطورة لا تعمل على تسريع عملية الشحن فحسب، وإنما تهتم أيضاً بإطالة العمر الافتراضي للبطارية.

وقد أكدت الشركة الصينية أنها مهتمة بدمج تقنية BHE في معظم الهواتف المستقبلية التي تحمل علامة Oppo و OnePlus التجارية وسيظهر الشاحن الجديد لأول مرة على أرض الواقع مع هاتف قادم لشركة OnePlus.