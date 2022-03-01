هونر تُعلن عن سلسلة هواتف Magic4 خلال مؤتمر MWC 2022

تماماً كما كنا نتوقع لشركة هونر – Honor على مدار الأيام القليلة الماضية، فقد أعلنت الشركة الصينية عن سلسلة هواتف Magic4 خلال حدثها بمؤتمر MWC العالمي للجوال.

تتألف العائلة الجديدة من هاتفين ذكيين جديدين فقط وهما Honor Magic4 و Magic4 Pro وبالطبع نموذج “Pro” هو النموذج الاحترافي الأغلى ثمناً من بينهما.

كلا الهاتفين مصنوعان من المعدن والزجاج. يحتوي الإصدار القياسي على فتحة ثقب مركزية لإيواء كاميرا الصور الشخصية مع شاشة منحنية.

أما هاتف Magic4 Pro يحتوي على كاميرا أمامية على شكل كبسولة الدواء لإيواء العدسة المزدوجة ويحتوي بالمثل على شاشة منحنية من الأربعة جوانب.

في الخلف، كلا الهاتفين مزودان بوحدة كاميرا دائرية الشكل، ولكن هناك اختلافات دقيقة في عتاد ومواصفات الكاميرا الخلفية بين الهاتفين.

كلا الهاتفين مدعومان بشريحة Snapdragon 8 Gen1 الرائدة

الأخبار السارة لعشاق هواتف هونر هي أن كلا الهاتفين مزودات بمعالج Snapdragon 8 Gen 1 الرائد من شركة كوالكم. ولكن طراز Magic4 يأتي بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 أو 12 جيجابايت، مع وحدة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

يأتي هاتف Honor Magic4 Pro بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 أو 12 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

يتمتع هاتف Magic4 Pro بمحرك Honor Turbo والذي يُقال أنه من شأنه تعزيز أداء شريحة المعالجة الرئيسية Snapdragon 8 Gen 1.

في الواقع، كلا الهاتفين مزودان بنظام Honor OS Turbo X الذي يعمل على تعزيز التعاون بين عتاد الهاتف ونظام التشغيل وأسلوب التعامل مع التطبيقات لضمان قوة أعلى على صعيد مستوى الأداء في مختلف المهام.

يأتي هاتف Honor Magic4 Pro بكاميرا أمامية على شكل كبسولة الدواء والتي تُعرف باسم “Eye of Muse” لإيواء العدسات الأمامية. شاشة الهاتف عبارة عن لوحة عرض OLED LTPO بمعدل تحديث ديناميكي من 1Hz وحتى 120Hz لتوفير الطاقة.

شاشة الهاتف المنحنية قياس 6.81 بوصة والتي تدعم مرئيات +HDR10 ويمكنها عرض ما يزيد عن مليار و 700 مليون لون على الشاشة.

يوفر إصدار Pro القدرة على التحويل من وضع HDR إلى SDR في الوقت الفعلي وزيادة معدل الإطارات بالاستناد على تقنية MEMC.

يتمتع أيضاً هاتف Magic4 Pro بتصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار، ولكن يكتفي الطراز القياسي بتصنيف IP54 لمقاومة رذاذ الماء والغبار.

كلاهما يحتوي على إعداد كاميرا احترافي وعدسة منظار Periscope

يأتي هاتف Magic4 pro بكاميرا خلفية ثلاثية تمتاز بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، مصحوباً بعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل بزاوية رؤية مجالها 122 درجة وكاميرا منظار تيليفوتو بدقة 64 ميجابكسل. الاختلاف الوحيد مع الهاتف القياسي هو أنه يمتاز بعدسة منظار بدقة 8 ميجابكسل بدلاً من 64 ميجابكسل ويمكنه التقريب الرقمي بمعدل 50x.

تدّعي الشركة أن العدسة العريضة للغاية تضمن توفير تفاصيل حادة ووضح أعلى بنسبة 65% مقارنة بهواتفها السابقة بفضل التصوير الحاسوبي المتطور، في حين أن عدسة المنظار تضمن توفير تقريب بصري بمعدل 3.5x وتقريب رقمي بمعدل 100x.

بسرعة شحن 100 وات

يحتوي طراز Pro على بطارية بسعة 4600 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السريع بقدرة 100 وات والشحن اللاسلكي بقوة 100 وات أيضاً طبقاً لمعيار HONOR SuperCharge، بحيث يمكن شحن 50% من البطارية خلال 15 دقيقة.

أما بالنسبة للإصدار القياسي Honor Magic4 فهو يأتي ببطارية 4800 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 66 وات.

يعمل كلا الهاتفين بواجهة Magic UI 6.0 المستندة على نظام أندرويد 12، ويدعمان جميع خدمات وتطبيقات جوجل في حال كنت تتساءل.