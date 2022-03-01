للتخفيف عن طفليه.. أب يحول الحرب إلى لعبة

حول أب إيطالي رحلة هروبه من أوكرانيا مع طفليه إلى لعبة على شكل ماراثون وسباقات جري مختلفة دون أي ارتباك أو شحوب أمام صغاره.

ونجح “ماركو جالليبولي” في الهروب بطفليه من الهجوم الروسي بعد رحلة طويلة مليئة بالمخاطر، حتى الوصول إلى مدينة كراكوف في بولندا، بعد السير لمسافة 30 كيلومترا- وفقاً لموقع “Tgcom24” الإيطالي.

وسخر الأب الإيطالي كل قواه لإقناع أطفاله أنهم في معسكر للعب، وحول جالليبولي هذه التجربة المريرة إلى “لعبة ماراثون” لأطفاله الصغار ونجح في الوصول بطفليه لبر الأمان دون إشعارهم بالخوف، بثبات وشجاعة كبيرة.

وكان جالليبولي، المصور الإيطالي قد استقر في مدينة لفيف الأوكرانية، حيث وجد الحب وتزوج من أوكرانية وبنى عائلة، ووجد نفسه اليوم لاجئاً وسط المئات من الأشخاص الذين أجبروا على ترك وطنهم، هرباً من الصراع الروسي، وقرر المغادرة لإنقاذ طفليه، أورورا وفلافيو، البالغين من العمر 7 و 9 أعوام، في الوقت الذي بقيت فيه زوجته في مسقط رأسها، حيث تنحدر من أسرة حاربت بالفعل لمنع الغزو السوفيتي، وقررت هذه المرة أيضاً البقاء ومواصلة الدفاع عن وطنها، بالتطوع لمساعدة اللاجئين الذين سيأتون إلى مدينتها في الأيام المقبلة هرباً من الحرب في كييف.

واجه الأب ماركو في رحلة الفرار سيراً على الأقدام رعب السماء التي تضيئها ومضات الصواريخ، كما واجه الجليد بحقيبة على الظهر، وانطلق بصحبة طفليه وصديق له، في رحلة تبلغ 30 كيلومتراً نحو الحدود مع بولندا، موثقاً كل شيء بكاميرا الهاتف المحمول، ليوثق كل يوميات رحلته الشاقة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح ماركو تفاصيل خطته المستقبلية في احدى التدوينات بقوله: “سأوصل أطفالي إلى إيطاليا ثم سنذهب إلى الولايات المتحدة ثم سأعود في النهاية للانضمام إلى زوجتي”.

يشار إلى أن رحلة الأب بطفليه سيراً على الأقدام استغرقت يومين، وصلت درجات الحرارة خلالها إلى 10 تحت الصفر، مع الخوف من عدم اختيار طريق الهروب الصحيح، وخلال الرحلة الملحمية، قدم الكثير من الأشخاص الغرباء لجالليبولي وطفليه المساعدة، وقدم لهم سكان إحدى القرى التي مروا عليها، القهوة الساخنة والبسكويت، بالإضافة إلى نومهم في مهجع مؤقت للاجئين طوال الليل، ثم مواصلتهم لرحلتهم حتى وصلوا إلى بولندا بأمان، وبالابتسامة التي لم تفارق وجهه للحظة واحدة، وصل جالليبولي بطفليه إلى بولندا، مازحاً مع أطفاله بأنهم وصلوا إلى خط نهاية سباق الماراثون الطويل.

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