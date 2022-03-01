عراقي يدخل “غينيس” بأكبر عدد من البيض – “فيديو”

تمكن الشاب العراقي “إبراهيم صادق” من تحطيم الرقم القياسي لحمل أكبر قدر ممكن من البيض على أصابع يد واحدة حيث استطاع دخول موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، من خلال حمله 18 بيضة.

وحطم “صادق” بذلك الرقم القياسي السابق المسجل باسم البريطاني جاك هاريس منذ مايو 2020، وهو ما جعله شريكاً في الاستحواذ على الرقم القياسي- وفقاً لوكالة “يو بي آي” الأمريكية.

وقام الشاب العراقي بمحاولته الناجحة هذه في مدينة الناصرية العراقية، وقال في هذا الصدد للوكالة إنه أصبح مهتماً بشدة بمهارات التوازن بعدما شاهد مقطع فيديو لرجل يكدس الصخور فوق بعضها البعض، مشيراً إلى أن “مشاهدة ذلك الفيديو كان أمراً رائعاً بالنسبة له، حيث بدأ في موازنة الأشياء واكتشف أنه ماهر في ذلك، وبعد فترة، أصبح أسرع في موازنة الأشياء مقارنة بالأشخاص الذين شاهدهم على الإنترنت.

وتدرب “صادق” على هذه التجارب بمعدل 4 أيام كل أسبوع، خلال التحضير لمحاولته تحقيق الرقم القياسي، وكان يحرص على مستوى عال من التركيز عند محاولة تحقيق الرقم القياسي”.

وتجدر الإشارة إلى أن قواعد عمل “غينيس” كانت تتطلب من صادق أن يبقى البيض في مكانه لمدة 5 ثوان على الأقل من دون أن يسقط أي بيضة، كما نقل التقرير عن صادق قوله: “ليس بإمكاني أن أصف بسهولة السر خلف مهارة التوازن، لكني أقول أنها تحتاج إلى الكثير من الصبر والتركيز والهدوء”.

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