تعرف على العقوبات التقنية المفروضة على روسيا بعد الحرب

بعد نشوب الحرب بين روسيا وأوكرانيا بدأت الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية فرض عقوبات على روسيا وفيما يلي سوف نتناول أهم العقوبات التقنية التي تم الإعلان عنها حتى الآن.

فيسبوك: تم تقليل معدلات الوصول إلى وسائل الإعلام الروسية وحاصة المحطات الإحبارية العالمية مثل روسيا اليوم RT Russia Today و سبوتنك Sputnik وغيرهم.

يوتيوب وتيك توك فعلا الأمر ذاته من وسائل الإعلام التي تتبنى وجهة النظر الروسية في رواية الأحداث بحجة أنها تبث أخباراً مضللة.

بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن تلك المنصات الاجتماعية فإن الحكومة الروسية تستخدم كلتا الخدمتين لبث معلومات مضللة وهمية تمامًا للشعب الأوكراني وتصويره على أنه يدعم الغزو على حد تعبيرهم.

“تم إنشاء عدد كبير من الحسابات المزيفة بواسطة الذكاء الاصطناعي. تتم كتابة منشورات هؤلاء الأشخاص غير الموجودين في محاولة لتشويه سمعة الحكومة الأوكرانية ، وإعطاء انطباع خاطئ بأن مواطني الدولة يرحبون بأفعال روسيا. يتم بعد ذلك نقل هذه المنشورات من قبل وسائل الإعلام الحكومية الروسية كما لو كانت حقيقية.”

على خطى فيسبوك وتيك توك ويوتيوب، قامت موقع ريديت بتقليل وصول المنشورات في المنتديات الروسية، ثم قامت مايكروسوفت عن طريق محرك بحث بينج بتقليل ظهور صفحات تابعة للمواقع الروسية ضمن نتائج البحث الأولى، تويتر نفسه حذا حذو نفس المنصات السابقة.

بشكل رسمي، سابقاً دعت الحكومة الروسية ابل إلى حظر مبيعاتها وخدماتها وخاصةً متجر الآب ستور داخل روسيا لكن ابل لم تستجب حتى الآن.