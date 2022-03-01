الفنانة المصرية منة عرفة تعلق على انفصالها عن زوجها

تصدر اسم الفنانة المصرية “منة عرفة”،الوسوم الأكثر رواجاً على مواقع التواصل الاجتماعي منذ صباح اليوم الثلاثاء مع إعلان زوجها محمود المهدي انفصالهما.

ونشرت “منة” أول تعليق لها على الانفصال، على هيئة دعاء عبر خاصية “الستوري” في حسابها على “أنستغرام” وكتبت: “إن كان لنا نصيب في شيء سنراه، وإن لم يكن، فالخير فيما قدره الله”.

يذكر أن هذا الانفصال هو الثاني بين الزوجين الفنانين، بعد المرة الأولى في شهر نوفمبر الماضي، إذ كتب “عبدالهادي” حينها: “ربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها”.

وأشار الفنان المصري إلى أن سبب الانفصال هو طبيعته بصفته “رجل شرقي لا يقبل على نفسه بعض الأمور في حياتها الفنية” وقد تصدر الثنائي”منة ومحمود” والفنان محمد نجاتي، الترند، بعد اتهام «المهدي» له بأنه سبب طلاقهما إذ أنه يجسد دور شقيق زوجته. خلال أحداث مسلسل «فيلا 101» وفي أحد المشاهد تتعرض للإغماء ويضطر لحملها بين يديه ويتأكد من النبض بعد الإمساك بيديها.

وكتب المهدي -اليوم الثلاثاء- عن انفصاله الثاني، عبر حسابه في “أنستغرام”: “تم الانفصال والحمدلله على كل شيء وربنا يوفقها ويوفقني، ربنا اللي بيرزق العبد، عمرها ما كانت في يد حد، ضد الفساد، حتى لو فضلت لوحدي وربنا معايا والحمد لله”.

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