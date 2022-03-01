شركة “BLU” تطلق هاتفها G91 Max بسعر مفاجىء

أعلنت شركة “بلو” “Blu” عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد G91 Max بمعالج Helio G95 مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 غيغابايت، موضحةً أن هاتفها الجديد هذا مزود بشاشة قياس 6.8 بوصة وبدقة وضوح 2460 × 1080 بيكسل ويبلغ معدل تنشيط الصورة 60 هرتز.

وأشارت الشركة إلى أنه سينبض داخل الهاتف الذكي المعالج Helio G95 مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 128 غيغابايت، والتي يمكن توسيعها بواسطة بطاقة microSD.

وقالت الشركة أنها تطرح الهاتف الجديد بسعر يبلغ 230 دولارا أمريكيا ويشتمل على كاميرا رئيسية بدقة وضوح 108 ميغابيكسل، والتي يمكنها تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل 30 صورة في الثانية، بينما تبلغ دقة وضوح الكاميرا الأمامية 16 ميغابيكسل ويمكن شحن الهاتف G91 Max الجديد لاسلكيا بقدرة شحن تصل إلى 10 وات.

يشار إلى أن منتجات BLU وهي شركة أمريكية مقرها في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، تصمم وتصنع أجهزة محمولة جذابة ومبتكرة وبأسعار معقولة تركز على تلبية احتياجات الشخص العادي ومن خلال مراكز التوزيع في ميامي وهونغ كونغ ، تقدم مجموعة واسعة من الهواتف المحمولة لآلاف من وكلاء التجار والموزعين وتجار التجزئة على مستوى العالم.

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