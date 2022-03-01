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تقرير لفوربس الأميركية يحذر من انهيار أكبر المواقع في العالم

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حذرت مجلة فوربس الأميركية ملايين المستخدمين من احتمالية انهيار بعض المواقع الإلكترونية الكبرى في العالم، من شركات غوغل ومايكروسوفت وموتزيلا.

وأوضحت المجلة الشهرية في تقرير لها أن بين المواقع متصفحات “غوغل كروم” و”إيدج” و”موتزيلا فايرفوكس”، وأرجعت السبب لإجراء تحديث موحد لجميع المتصفحات الثلاثة قريباً، ما سيحيل إلى فشل بعض أكبر مواقع الويب “لأنها لا تستطيع معالجة الزيارات من المتصفحات”.

يشار إلى أن عدداً من المواقع قد تأثرت بالفعل بالإصدار الجديد “100” والذي سيصل قريباً إلى جميع مستخدمي المتصفحات الكبرى الثلاث.

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قناة 218 الليبية

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