منشور لفريدة سيف النصر يثير جدلاً حول اعتزالها الفن

أثار منشور كتبته الفنانة المصرية فريدة سيف النصر -عبر حسابها في فيسبوك- جدلاً وتساؤلات بين محبيها حول احتمال اعتزالها الفن.

بدأت التساؤلات بعد أن تلقت “سيف النصر” دعوة للتكريم من أحد المهرجانات إلا أنها اعتذرت عن عدم الحضور وكشفت في منشورها أنها قررت أن تزور بيت الله لأداء العمرة.

وعللت الفنانة المصرية في منشورها سبب اعتذارها بقولها :”هل أتكرّم أم أسافر إلى بيت الله الحرام؟ لا مقارنة ولا أعذار ولا اعتذار لله، تركت لكم ما أنتم أهل له وفضّلت مين أتمنى أني أكون من أهله..أهل الله”.

وتوالت التعليقات من متابعيها ومحبيها فور كتابتها للمنشور، يسألونها عن الاعتذار، ما إذا كان عن التكريم وحسب، أم أنها تفكّر جدياً في اعزال الفن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية