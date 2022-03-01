بعد طول انتظار.. آبل تسعى لتطوير جهاز بشاشة كبيرة قابلة للطي

أفاد أحدث تقرير لــ”آبل” أن الشركة العملاقة تسعى لتطوير جهاز “طال انتظاره”، بشاشة قابلة للطي قياسها 20 بوصة، سيكون هجيناً بين “آيباد” و “ماك بوك”.

وتستكشف آبل إمكانية الاعتماد على الشاشات القابلة للطي، بما في ذلك جهاز قابل للطي بشاشة كبيرة يجمع بين مميزات كل من آيباد وماك بوك-وفقاً لما ذكره “مارك جورمان” الصحافي في بلومبيرغ.

ويبدو الجهاز الجديد مشابهاً لجهاز لينوفو ThinkPad X1 Fold والذي يأتي بشاشة قياسها 13 بوصة تطوى من المنتصف ليعمل كجهاز كمبيوتر محمول بشاشة تعمل باللمس بدلاً من تابلت – بحسب وصف جورمان.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة الأميركية ترفض حتى الآن الاعتماد على نظام ماك في أجهزة آيباد رغم العمل الآن بنفس المعالج منذ إطلاق آيباد برو 2021 أو حتى إطلاق جهاز ماك بوك بشاشة قابلة للطي على غرار أجهزة سيرفس بوك وسيرفس برو من مايكروسوفت، كما تخطط آبل للكشف عن مجموعة كبيرة من أجهزة ماك Mac خلال 2022، على أن تعلن خلال شهر مارس في أول حدث لها هذا العام عن 3 إصدارات جديدة من أجهزة ماك وهو نفس الحدث الذي تكشف خلاله عن آيفون SE جديد يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

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