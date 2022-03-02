بسبب الحرب – ابل توقف صادراتها ومبيعاتها في روسيا

استمراراً لقائمة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية على روسيا بسبب الحرب مع أوكرانيا، قررت ابل هي الأخرى اتخاذ بعض الإجراءات تماشياً مع توجهات الحكومة الأمريكية.

قررت ابل إيقاف مبيعات الأجهزة الخاصة بها من خلال المتجر الإلكتروني الخاص بها، حيث لن يتمكن العملاء داخل روسيا من شراء أي منتج من موقع ابل سواء ايفون أو ايباد أو ماك وعند محاولة إضافته لسلة المنتجات سوف تظهر رسالة “التوصيل غير متاح”.

قالت شركة ابل أيضاً في بيان لها إنها أوقفت أيضًا جميع الصادرات الخاصة بمنتجاتها إلى روسيا، كما أوقفت حركة المرور والحوادث الحية في خدمة خرائط ابل في أوكرانيا كإجراء وقائي لسلامة المواطنين الأوكرانيين.

ابل قالت في بيانها الرسمي: “إننا نشعر بقلق بالغ إزاء الغزو الروسي لأوكرانيا ونقف إلى جانب جميع الأشخاص الذين يعانون نتيجة العنف، كما ندعم الجهود الإنسانية ، ونقدم المساعدة لأزمة اللاجئين التي بدأت تتكشف ، ونبذل قصارى جهدنا لدعم فرقنا في منطقة النزاع”.

ابل أيضاً قامت بتقليل الوصول إلى خدمة الدفع الإلكتروني Apple Pay ولم تعد كبرى البنوك الروسية – وخاصةً الحكومية منها – قادرة على استخدام الخدمة.

من جهة أخرى، قامت ابل بإزالة تطبيقات وسائل الإعلام الروسية مثل روسيا اليوم Russia Today وسبوتنك Sputnik من متاجر التطبيقات خارج روسيا ولم بعد بالإمكان تنزيلها في خطوة مماثلة لما فعلته منصات فيسبوك وتيك توك ويوتيوب.

جدير بالذكر أن نائب رئيس الوزراء الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش كان طلب بشكل رسمي من ابل وقف بيع منتجاتها وخدماتها داخل روسيا، ويبدو أن مطالب لا قبولاً لدى ابل الآن.