هواوي تتواجد بقوة في مؤتمر MWC وتُعلن عن تشكيلتها من الحواسيب المحمولة واللوحية

يبدو أن عملاق التكنولوجيا الصيني كان لديه الكثير ليقوله خلال مؤتمر MWC من حيث عدد المنتجات الجديدة. حيث أعلنت شركة هواوي عن عدد كبير من الأجهزة، بما في ذلك الحواسيب المحمولة الهجينة 2×1 التي تعمل بأحدث إصدار من نظام مايكروسوفت ويندوز، بالإضافة إلى الحاسوب اللوحي E ink ومحطة عمل متعددة الاستخدامات ولاب توب عالي الأداء.

Huawei MateBook X Pro

لنبدأ مع جهاز الكمبيوتر المحمول العادي الذي أعلنت عنه الشركة الصينية في بداية الحدث والذي يأتي باسم MateBook X Pro وهو لاب توب من فئة الحواسيب فائقة النحافة ويمتاز بهيكل مصنوع من المعدن ووزن خفيف للغاية حيث لا يتعدى وزنه 1.38 جرام.

يتمتع اللاب توب بإطارات فائقة النحافة وشاشة عرض كاملة قياس 14.2 بوصة دقتها 3.1K بمعدل تحديث 90Hz وبلغت مساحة الشاشة إلى الهيكل نسبتها 92.5%.

اللاب توب مزود بنظام Huawei Sound المكون من 6 مكبرات صوتية. أيضاً توجد ميزة Free Touch Gesture التي تتيح القدرة على التقاط لقطات شاشة وبدء تسجيل الشاشة وضبط معدل السطوع ومستوى الصوت.

اللاب توب مزود بذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت من النوع DDR4 ووحدة تخزين داخلية من النوع NVMe PCIe SSD تصل إلى 1 تيرابايت كحد أقصى ويتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج Intel Core I7 الجيل الحادي عشر.

لاب توب MateBook X Pro يعمل بنظام ويندوز 11 بشكل مُسبق، ويحتوي على عدد متواضع من المنافذ ويتوفر باللون الرمادي بمبلغ وقدره 1899 يورو.

Huawei MateBook E

بعد ذلك لدينا جهاز Huawei MateBook E وهو من فئة الحواسيب المحمولة الهجينة 2×1 الذي يأتي مزوداً بنظام ويندوز 11، ومن الممكن أن يتحول إلى لاب توب بشكل سريع بفضل لوحة المفاتيح القابلة للفصل والمعروفة باسم لوحة المفاتيح المغناطيسية والتي تأتي مع مسند ولوحة اللمس.

الجهاز اللوحي فائق النحافة ووزنه خفيف للغاية ومصنوع من المعدن. يحتوي التابلت على شاشة عرض OLED قياس 12.6 بوصة مع معدل سطوع تبلغ ذروته 600 نقطة ضوئية وبلغت مساحة الشاشة إلى الهيكل نسبتها 90%.

تدعم الشاشة قلم M-Pencil الجيل الثاني الذي يوفر 2 مللي ثانية من زمن الاستجابة و 4096 مستوى من حساسية الضغط. يتم تشغيل الحاسوب بواسطة معالج Intel Core I7 الجيل الحادي عشر وذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل إلى 16 جيجابايت وذاكرة تخزين 512 جيجابايت. سعر الجهاز 649 يورو.

Huawei MatePad Paper

هذا هو التابلت المميز لشركة هواوي الذي يأتي أيضاً باسم E Ink والذي يتميز بشاشة عرض كاملة بالحبر الإلكتروني يبلغ قياسها 10.3 بوصة. بلغت مساحة الشاشة إلى الهيكل نسبتها 85% وتدعم قلم Huawei M-Pencil الجيل الثاني.

يعمل التابلت بنظام HarmonyOS 2 ويحتوي على كم هائل من الميزات الجديدة بما في ذلك ميزة القارئ الإلكتروني ومن الممكن أن يعمل بمثابة وحدة تخزين خارجية لأجهزة الكمبيوتر الشخصية والحواسيب المحمولة. يأتي تابلت MatePad Paper مع قلم M -Pencil وغطاء فوليو مُدرج في العلبة. يبلغ سعره 499 يورو.

Huawei MateStation X

هذا هو الكمبيوتر الشخصي العملاق الجديد لشركة هواوي والذي يتمتع بهيكل مصنوع من سبائك الألمنيوم عالية الجودة المُطورة باستخدام الحاسب الآلي والمسحوق الرملي.

لدينا هنا على محطة العمل شاشة تعمل باللمس قياس 28.2 بوصة دقتها 4K مع مساحة الشاشة إلى الهيكل التي تخطت نسبتها 90%.

يعمل الجهاز بواسطة إحدى معالجات AMD Ryzen 5000 ويمكن تهيئته بمعالج مركزي AMD Ryzen 7 5800H مقترناً بذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت DDR4 ووحدة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت من النوع الصلب.

تم تدشين نظام تبريد احترافي يعتمد على تقنية Huawei Shark fin، ومدعوم بمكبرات صوت مزدوجة والتي تدعم تقنية Devialet’s Speaker Active Matching.

تدعم محطة العمل WiFi 6، ويوجد مستشعر ضوئي لبصمات الأصابع ويعمل بنظام مايكروسوفت ويندوز 11 بشكل مُسبق ويتوفر باللون الفضي والرمادي بمبلغ وقدره 2199 يورو.