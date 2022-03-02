تيك توك تزيد مدة تشغيل الفيديو عبر التطبيق

كشف القائمون على تطبيق تيك توك عن ميزة جديدة تتيح للمستخدمين زيادة مدة تسجيل الفيديو عبر التطبيق.

وسيَتيح التحديث الجديد للمستخدمين إمكانية تسجيل مقاطع فيديو تصل مدتها لعشر دقائق عوضًا عن ثلاث دقائق.

وقال القائمون على التطبيق إنهم زادوا المدة بعدما لاحظوا تفاعلًا كبيرًا مع الميزة، عندما تمت زيادة المدة في يوليو الماضي لثلاث دقائق.

وأكدت الشركة، في بيانٍ رسمي، أنها تسعى من خلال هذه الميزة مساعدة صناع المحتوى على تقديم المزيد من الإبداعات.

يذكر أن تطبيق تيك توك عرف خلال الفترة الماضية إضافة مجموعة كبيرة من الميزات التي من شأنها الحفاظ على شعبية التطبيق في أنحاء العالم كافة.

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