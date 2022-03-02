كيفية تحويل الصور إلى PDF على الايفون بسهولة؟

لأسباب كثيرة نحتاج إلى تحويل صورة أو مجموعة من الصور إلى ملفات PDF لسهولة مشاركتها في ملف واحد عبر أحد تطبيقات المراسلة الفورية أو إرفاقها مع البريد الإلكتروني.

إذا كان لديك هاتف ايفون أو جهاز ايباد يمكنك بسهولة تحويل أي صورة أو عدة صور معاً إلى ملف PDF من خلال تطبيق بسيط صغير متاح للتحميل مجاناً من متجر الآب ستور.

التطبيق يتيح لك تحويل أي صورة إلى pdf بدون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت أياً كانت صيغة الصورة JPG أو JPEG أو PNG وغيرها.

التطبيق سهل الاستخدام ويمكنك تنفيذ المهمة في خطوات معدودة كالآتي:

اختيار أي ملفات صور على هاتف iOS الخاص بك. اضغط على زر “حفظ” لبدء التحويل.

التطبيق يستخدم طرقاً متعددة لتحسين سرعة التحويل وإتمامه بكفاءة في أقل وقت ممكن، كما يتيح أيضاً الكتابة على الصور والتعديل على الخط لإضافة أي ملحوظات تريدها.

الملاءمة:

يعمل على أجهزة الايفون والايبود-تاتش والآيباد

الإصدار iOS 13.0 فما فوق.

المبرمج: JigsawLab