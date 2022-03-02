مسنة تتخلص من مشكلة الشخير.. والفضل لانستغرام

تمكنت المسنة البريطانية أليس روبرتس، البالغة من العمر 70 عامًا، من وضح حدّ لمشكلة الشخير بفضل موقع انستغرام.

وقالت المسنة البريطانية إنها عانت من وجود حاجز منحرف في أنفها يجعلها تشخر لأنه يسبب صعوبة في التنفس أثناء النوم.

وأشارت إلى أنها حاولت خلال السنوات الأربعين الماضية إيجاد حل لهذه المشكلة، واتبعت العديد من طرق العلاج دون جدوى، قبل أن تجد الحل المناسب أثناء تصفحها لتطبيق انستغرام.

شاهدت أليس منشورًا يتحدث عن أنسب طريقة لعلاج الشخير، والتي تقوم على إغلاق الفم بشريط لاصق مقاس بوصتين لمنع فتح الفم أثناء النوم.

وعبّرت أليس عن سعادتها بهذا الأمر، وقالت إنها أصبحت قادرة على النوم بعمق، بعدما عانت لفترة طويلة من آثار الشخير، وقالت إن لصق فمها حسّن ذاكرتها أيضًا.

يذكر أن لصق الفم ليلاً يساعد الناس على التنفس من الأنف، مما يرفع مستويات الأوكسجين في الجسم.

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