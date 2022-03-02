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جديد جوزيف عطية.. أغنية ” بعرف مصلحتك”

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلق الفنان اللبناني جوزيف عطية أغنيةً جديدةً على قناته الرسمية في يوتيوب، أطلق عليها “بعرف مصلحتك”.

ساهمت الأغنية الجديدة في تصدر الفنان اللبناني للترند العاشر بعدما حصدت أكثر من 158 ألف مشاهدة خلال أقل من يوم على طرحها.

وتعاون الفنان اللبناني، في هذه الأغنية، مع إيميلي فهد الذي كتب كلماتها، ووسيم بستاني الذي لحنها، وطوني أبو خليل الذي تولى عملية توزيعها.

وكان جوزيف عطية قد أطلق، قبل أسبوع، أغنية “بلا عشاق”، والتي حقق من خلالها نجاحًا كبيرًا، وتصدر من خلالها الترند في لبنان ودول عربية عدّة.

وأغنية “بلا عشاق” من كلمات ياسر أحمد، وألحان أحمد جاوزي، وتوزيع موسيقي ناصر أسعد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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