شلالات نياغارا تضاء باللونين الأصفر والأزرق.. تضامنًا مع أوكرانيا

انضمت شلالات نياغارا إلى قائمة المعالم العالمية التي عبّرت عن تضامنها مع أوكرانيا، بعدما قام المسؤولون عنها بإضاءة ألوانها بلونيْ العلم الأوكراني.

وقال المسؤولون عن الشلالات الشهيرة إن إضاءتها باللونين الأزرق والأصفر يأتي تضامنًا مع الشعب الأوكراني، الذي يعاني من الهجوم الروسي العنيف الذي بدأ قبل حوالي أسبوع.

وكانت معالم عالمية عدّة قد سبقت شلالات نياغارا إلى التضامن مع أوكرانيا، أبرزها برج إيفل الذي أُضيء بألوان العلم الأوكراني، وتم نشر الصورة على حساب البرج في تويتر مع عبارة ” برج إيفل مع أوكرانيا”، كما قام نادي بايرن ميونخ الألماني بإضاءة ملعبه “أليانز أرينا” باللونيْن الأصفر والأزرق؛ تعبيرًا عن تضامنه مع أوكرانيا.

يُذكر أن العالم يشهد تعاطفًا كبيرًا مع أوكرانيا، وسط دعوات لإيقاف الحرب التي تشنها روسيا عليها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية