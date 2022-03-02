هل يمكن أن نرى جهاز ماك بوك بشاشة قابلة للطي؟

مؤخراً بدأت العديد من التقارير تتحدث عن عزم ابل تطوير جهاز ماك بوك بشاشة قابلة للطي، ولعل من أهم المصادر التي تحدثت عن ذلك المحلل الشهير Ross Young الذي يعمل لدى شركة DSCC المختصة في مجال سلاسل توريد الشاشات.

هذا قد يودي بنا في النهاية لرؤية أكبر شاشة تم إصدارها على الإطلاق لجهاز ابل ماك بوك، إذ قد يصل قياسها إلى حوالي 20 بوصة.

بعد هذه التسريبات والتقارير بدأ المصممون محاولة تخيل كيف سيبدو مثل هذا الجهاز، وكيف ستتمكن ابل من تصميم جهاز ماك بوك بشاشة قابلة للطي وعلى أي كيفية سيكون استخدامه خاصةً وأن جهاز ماك بوك هو الجهاز المفضل للمصممين.

عندما يقول أكثر من مصدر له سجلات جيدة سابقة في التسريبات فمن المؤكد أن شيء ما صحيح ويلوح في الأفق، فهناك احتمال كبير أنهما على صواب، ومن المحتمل أن تكون هذه الشاشات بقياس حوالي 20 بوصة.

قيام ابل بإطلاق جهاز ماك بوك بشاشة قابلة للطي سوف تغير من طريقة عمل واستخدام التطبيقات مثلاً يمكن طي جزء من الشاشة ليكون مخصصاً للوحة المفاتيح أو شريط الأدوات لبرامج مثل فوتوشوب أو Final Cut Pro.

ابل بالفعل لديها براءات اختراع لشاشات قابلة للطي، وبعضها تحمل أفكاراً تتضمن التخلي عن لوحة المفاتيح لصالح شاشة قابلة للمس عوضاً عنها.

بدلاً من لوحة المفاتيح الحقيقية ستكون هناك لوحة افتراضية وستكون الشاشة لينة نوعاً ما لإعطاء إحساس يشبه الضغط على المفاتيح الحقيقية بجانب تقنيات أخرى في الاهتزاز والشحنات الكهرومغناطيسية.

هل ترى جهاز ماك بوك بشاشة قابلة للطي فكرة مناسبة؟