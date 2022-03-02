الصين تبدأ بعملية إنقاذ أكبر حطام سفينة خشبية

بدأت اليوم الأربعاء، عملية إنقاذ حطام السفينة المسماة يانغستي 2 المغمورة على عمق 5.5 أمتار تحت قاع البحر، في المياه الضحلة شمال شرق جزيرة هنغشا، في حي تشونغ مينغ بشانغهاي في الصين.

وتُعد السفينة الغارقة والتي يبلغ عمرها 160 عاماً أكبر حطام لسفينة خشبية تم اكتشافه تحت الماء في الصين حتى الآن، والأكثر بقاءً على هيئته، كما أنها تعد إحدى السفن التجارية في عهد الإمبراطور تونغشي والذي امتدت فترة حكمه من 1862 إلى 1875.

ويبلغ طول السفينة 38.5 متراً وعرضها 7.8 أمتار من ناحية المنتصف، كما أنها محملة بآثار مختلفة مثل الخزف المصنوع في مقاطعة جيانغشيى المشهورة بهذه الحرفة شرق الصين.

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