سيسمح أندرويد 13 بإقران سماعة الأذن مع عدد أكبر من الهواتف الذكية!

نحن على علم بأن نظام جوجل الجديد “Android 13” قيد الإعداد في الوقت الحالي، ويبدو أنه قادم بعدد هائل من الميزات الجديدة والتي من بينها دعم ميزة Fast Pair لمزيداً من الهواتف الذكية.

بناءً على التقارير الأخيرة المُسربة من إحدى المصادر التقنية، يُقال أنه من ضمن الميزات الجديدة والتغييرات الغير رسمية أن يدعم نظام أندرويد القادم ميزة الإقران السريع مع عدد أكبر من الهواتف.

باختصار شديد، وبعبارة أبسط، يبدو أن جوجل تعمل على السماح لمصنعي هواتف الأندرويد بإعداد خوادم البيانات الوصفية لتقنية Fast Pair الخاصة بهم. هذا يعني باختصار، أنه حتى مع الأجهزة التي لا تدعم مجموعة خدمات جوجل.

حيث يُقال أن شركة جوجل تريد أن تجعل من ميزة Fast Pair أن تكون جزءًا من إصدار AOSP الأساسي عبر واجهة برمجة تطبيقات جديدة خلال المرحلة القادمة.

يبدو أن التغيير متاح بالفعل على نسخة المطورين الأولى من نظام أندرويد 13 Android 13 Developer Preview 1 build. لذا، من المحتمل أن يكون الغرض من هذا التحديث إضافة المزيد من التحسينات على ميزة Fast Pair في المستقبل.

على كل حال نحن ننتظر أندرويد 13 بفارغ الصبر، ولكن على الأرجح هو لن يكون هنا قبل نهاية العام الحالي، بالضبط خلال شهر أغسطس القادم.

ماذا يعني تغيير نظام أندرويد 13 لميزة Fast Pair بالنسبة للمستخدمين؟

ربما لن يلاحظ معظم المستخدمين أي فرق في العالم أجمع، وذلك لأن أغلب الهواتف تدعم GMS بشكل مُسبق. ولكن مستخدمي الأجهزة الصينية والمستخدمين الصينيون أنفسهم سيكونون على وعي كامل بمعرفة الفرق.

حيث من المعروف أنه لا يتم تثبيت تطبيقات وخدمات جوجل بشكل افتراضي على الهواتف التي تباع في الصين، وحتى في بعض الدول الأخرى أيضاً.

وهذا يعني، أنه أصبح من الممكن على المصنعون الأصليون الاستمتاع بإمكانية الوصول إلى ميزة Fast Pair حتى الذين لا يستخدمون خدمات وتطبيقات جوجل.

سنحاول توضيح الأمر بشكل أفضل. من المعروف أن ميزة Fast Pair هي خدمة تقدمها جوجل لإقران الأجهزة الداعمة لتقنية البلوتوث بشكل أسرع، خاصة سماعات الرأس، بالأجهزة الذكية الأخرى التي تم تسجيل الدخول عليها إلى حساب جوجل.

لذلك، على سبيل المثال، يمكن ربط سماعة أذن لاسلكية بهاتف ذكي جديد بمساعدة Fast Pair بمجرد تسجيل الدخل إلى الحساب وبنقرة زر واحدة. بدون أي نقرات إضافية، وذلك لأن الخدمة تعمل عبر موجة اتصال على الجهاز عندما تكون سماعات الراس قيد التشغيل وتبحث عن اتصال.

من المتوقع أن تدعم العديد من الأجهزة الأخرى خدمة Fast Pair في المستقبل القريب، بما في ذلك Android TV ونظام ويندوز ونظام ChromeOS. لذا، فإن السماح لمصنعي الأجهزة الأصلية بتضمين الخدمة بدون GMS يعني الكثير في حد ذاته لهم. وسيؤثر هذا الأمر في المستقبل على أكثر بكثير من قطاع الهواتف الذكية فقط.