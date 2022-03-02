محمد الأحمد يُكمل تصوير مسلسل “للموت” ويستعد للخطوبة

أكد الفنان السوري محمد الأحمد في مداخلة هاتفية مع برنامج MBC Trending، استعداده للخطوبة.

وردّ الفنان السوري على سؤال الإعلامي صبحي العطري حول هذا الموضوع وقال: إنّ عمري أصبح 43 عاماً، لكنّ العمر مجرد رقم، وأكد وجود مشروع خطبة وزواج يُحضّر له قريباً.

وأشار محمد الأحمد خلال المقابلة إلى استمراره في تصوير مشاهده في الجزء الثاني من مسلسل للموت؛ تمهيداً للعرض في شهر رمضان.

وتطرق الفنان السوري للجدل الكبير الذي أثارته الحلقات الأخيرة من مسلسل عروس بيروت، خاصةً مع وفاة “آدم” الشخصية التي كان يلعبها فيه، وقال إنّ آدم شخصية من لحم ودم، وإنّه فقد حياته أثناء دفاعه عن أشقائه رغم خلافه معهم، وأكد أنّ حياته كانت أصعب من موته.

وعبّر الأحمد عن سعادته بالمشاركة بمسلسل عروس بيروت لمدة 3 سنوات، وبالنجاح الذي حققه المسلسل في العالم العربي.

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