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انستغرام تعلن إيقاف تطبيق IGTV

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة انستغرام الأميركية عن إيقافها تطبيق IGTV التابع لها بشكلٍ نهائي، وقالت الشركة في منشورٍ نشرته على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي؛ إنها أوقفت التطبيق بهدف التركيز على ميزة Reels.

وكانت انستغرام قد استهدفت من إطلاق تطبيق IGTV منافسة اليوتيوب من خلال السماح للمستخدمين بإنشاء مقاطع فيديو طويلة، قبل أن تظهر مقاطع فيديو IGTV في الصفحة الرئيسة للتطبيق انستغرام؛ مما أدى إلى تراجع شعبية التطبيق.

وقالت انستغرام إنها ستوقف الإعلانات الخاصة بالتطبيق، وستركّز على إدخالها لميزة Reels التي لم تشهد إعلانات حتى الآن، مشيرة إلى أن المبدعين سيكونون قادرين على جني الأموال من خدمة Reels في وقتٍ لاحقٍ من العام 2022.

يذكر أن انستغرام أرسلت في أغسطس الماضي آخر تحديث رسمي لتطبيق IGTV.

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قناة 218 الليبية

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