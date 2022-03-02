مكتب السياحة وادي الحياة: رالي فزان مؤشر على التعافي من الأزمات

قال مدير مكتب السياحة وادي الحياة صالح البخاري: إن رالي فزان يحمل رسائل أمل وسلام، ومؤشر عن التعافي من الأزمات، مضيفاً أن تنظيم المسابقات والمنافسات الرياضية والمهرجانات يعد فرصة للتعريف والترويج للمعالم السياحية.

وتوجه البخاري الذي شارك في مراسم تتويج الفائزين بالشكر للجنة المشرفة على تنظيم الرالي في نسخته العاشرة، وكل الجهات التي واكبته.

جدير بالذكر أن عدد المشاركين في الرالي الذي انطلق في الـ 22 من شهر فبراير المنصرم، واستمر لـ 4 أيام، بلغ 162 مشاركاً وامتد لمسافة 780 كيلو متراً، حيث شهد منافسة قوية بين المتسابقين في فئات السيارات رباعية الدفع والدراجات النارية.

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