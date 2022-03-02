اختراق حسابات هاني شاكر على مواقع التواصل الاجتماعي

أكد الفنان المصري هاني شاكر تعرض حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي للاختراق، قائلاً في بيان رسمي نشره على حسابه الرسمي في موقع إنستغرام، إنّ حساباته في موقع فيس بوك وإنستغرام تم اختراقها.

وأشار إلى أنّ المخترقين قاموا بوضع منشورات بقصد تشويه صورته أمام الرأي العام، وأكد استعادته للصفحة، وقال إنّه سيقوم بمحاسبة الفاعلين ومقاضاتهم.

وكان أمير الغناء العربي قد شارك قبل فترة في حفل توزيع جوائز Joy AWARDS وقدّم فيه أغنية “علّي الضحكاية”، كما أحيا حفلاً ضمن فعاليات موسم الرياض شاركه فيه المطرب محمد محسن، والمطربة مي فاروق، وقدّم فيه باقة من أغانيه الرائعة.

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