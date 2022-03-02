مهرجان “كان” يحظر مشاركة الوفود والأعمال الروسية

أعلن القائمون على مهرجان كان السينمائي للسينما، حظر الوفود والأعمال الروسية من المشاركة في النسخة القادمة للمهرجان بسبب الحرب على أوكرانيا.

وقال القائمون في بيانٍ رسمي: ” نظراً لأنّ العالم يعاني من أزمة شديدة، إذ يجد جزء من أوروبا نفسه في حالة حرب، فإنّ مهرجان كان يرغب بتقديم الدعم لشعب أوكرانيا وجميع الموجودين على أرضها”.

وأكد القائمون دعمهم للأشخاص المعارضين للهجوم الروسي على أوكرانيا، وأشاروا إلى أنّ تفكيرهم ودعمهم يتوجه للفنانين الأوكرانيين وعائلاتهم المهددين بالموت.

وقال القائمون على المهرجان إنّ الفنانين الأوكرانيين قدموا خلال النسخ السابقة من المهرجان، مجموعة من الأعمال التي تناولت ماضي بلادهم وحاضرها.

واختتم القائمون البيان بعدم ترحيبهم بالوفد الروسي، في حال لم تنتهِ الحرب بما يرضي الشعب الأوكراني.

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