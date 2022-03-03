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من أجل أوكرانيا، “نتفليكس” تعلّق جميع مشاريعها في روسيا

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت مجلة “فارايتي” عن تعليق منصة “نتفليكس” مشروعات الاستحواذ المستقبلية كافة في روسيا؛ بسبب الهجوم الذي تشنه على أوكرانيا.

وانضمت “نتفليكس” بذلك إلى حملة مقاطعة روسيا التي بدأها الغرب بعدما قامت قبل أسبوع بإعلان الحرب على أوكرانيا.

وأشارت المجلة إلى أن “نتفليكس” أوقفت أربع مسلسلات روسية كانت قيد التحضير، بعد تقيمها الأحداث الجارية في العالم.

وكانت “نتفليكس” قد أكدت في وقتٍ سابقٍ عدم وجود خطط لديها؛ من أجل إضافة قنوات تديرها الحكومة الروسية لشبكتها، ويعد هذا القرار مخالفًا لنظامها القاضي بتوزيع القنوات المدعومة من قبل الحكومات.

يذكر أن روسيا واجهت مجموعة كبيرة من العقوبات الغربية منذ بدء هجومها على أوكرانيا.

 

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قناة 218 الليبية

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