شاروخان يكشف عن موعد طرح فيلم Pathan

كشف الفنان الهندي شاروخان عن موعد عرض فيلمه الجديد Pathan بعدما تأخر تصويره لفترة طويلة بسبب جائحة كورونا، ومرور النجم الهندي بأزمة نفسية عقب حبس ابنه.

ونشر نجم بوليوود الفيديو الترويجي للفيلم المقرر طرحه يوم 25 يناير 2023 على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إن الفيلم الذي تأخر عرضه سيكون موجودًا بصالات السينما الهندية بثلاث لغات وهي الهندية، والتاميلية، والتيلجو، حيث ستدور أحداثه حول حب الوطن، والتضحية بأغلى ما يمكن في سبيله.

يذكر أن فيلم Pathan سيكون من بطولة شاروخان، جون إبراهام، وديبيكا بادكون.

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