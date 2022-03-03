أوبو ستبدأ في بيع الهواتف القابلة للتمدد ابتداءً من العام القادم!

بناءً على أحدث التقارير المُسربة والواردة عن المُسرب الشهير Abhishek Yadav على موقع تويتر، فإن شركة أوبو – Oppo تعتزم بيع الهواتف القابلة للتمدد للجمهور ابتداءً من العام المقبل.

تعمّد المُسرب ذكر كلمة “commercialize” في تسريبه والتي تعني “تسويق“، كما أنه ذكر كلمة “scrolling” والتي تعني “التمرير“.

ستبدأ Oppo في بيع الهواتف القابلة للتمدد للجمهور ابتداءً من العام المقبل



بالطبع وكما تعلمون جميعاً، فإن الشركة الصينية التابعة لمجموعة BBK Electronics تمكنت من صنع أول هاتف قابل للتمدد في أواخر عام 2020 والذي لقبته الشركة باسم هاتف Oppo X 2021.

هذا الهاتف لم يكن مجرد مفهوم فقط، وإنما استعرضته شركة أوبو أكثر من مرة واحدة، كما أنه وصل لبعض الأشخاص وتمكنوا بالفعل من العمل عليه واستخدامه.

ولكن قالت شركة أوبو حينها أن الهاتف ليس على أتم الاستعداد من أجل الجمهور، ولذلك، هي لن تبيعه للمستهلكين. ومع ذلك، تعهدت أوبو بأنها ستعمل على توفير هاتف قابل للتمدد خلال وقت قريب جداً.

جميعنا كنا نتمنى أن نرى أول هاتف في العالم قابل للتمدد خلال العام الماضي، أو على الأقل خلال عام 2022، ولكن يبدو أننا سنكون مُضطرين على الانتظار حتى العام القادم من أجل رؤية هذا الهاتف يتنفس نسيم الحياة – نعم، هذا صحيح، سننتظر حتى عام 2023.

تزداد شعبية الهواتف الذكية القابلة للطي في الأسواق بسرعة رهيبة، ويقال أن السوق سوف يستقبل منها عدداً أكبر خلال المرحلة القادمة. ويعتقد البعض أن الهواتف القابلة للتمدد أفضل كثيراً من الهواتف القابلة للطي.

لذا، سيكون من الرائع رؤية هذه الهواتف بجانب بعضها بعضاً ومقارنتها بمجرد أن تتواجد في الأسواق وتكون متاحة للبيع. ولكن في نفس الوقت، نتتوق لرؤية كيف سيكون المستخدمين مهتمين بهذه الهواتف في المستقبل القريب.

من المعروف أن الهواتف القابلة للتمدد تمتاز بميزتين رئيسيتين على الهواتف القابلة للطي: الميزة الأولى وهي أنها ستكون بسُمك أنحف نظراً لأنك لن تكون في حاجة إلى طيها، والميزة الثانية وهي أنها ستكون خالية من التجاعيد. ولكن بالرغم من كل ذلك، هذه مجرد تكهنات وليست حقائق مطلقة.

من المفترض أن الهواتف القابلة للدوران ستأتي بألية جديدة تعمل على تمديد الشاشة إلى الجانب، تماماً مثلما رأينا على هاتف Oppo X 2021. وإذا خرجت النسخة التجارية بنفس هذا التصميم إلى الجمهور، فلن يكون هناك شكاوى كثيرة منه.

من المحتمل أن أوبو ليست الشركة الوحيدة التي تعمل على الهواتف القابلة للتمدد، وإنما على الأرجح أن شركة سامسونج هي الأخرى تعمل على أول هاتف قابل للتمدد من أجل المستهلك. الأمر وما فيه أننا لسنا متأكدين بشكل قاطع متى ستصل هذه الهواتف إلى أيدي المستخدمين.